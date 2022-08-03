Предшественница. Серия 3
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Сериалы
Предшественница
1-й сезон
3-я серия
8.62021, The Girl Before
Триллер, Драма18+
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Предшественница (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Джейн недавно потеряла ребeнка. Она хочет начать жизнь с чистого листа и надеется, что «умный» дом, построенный эксцентричным архитектором Эдвардом Монкфордом, поможет ей в этом. Правда, со временем выясняется, что у жилплощади имеется тайна — предыдущая жительница пропала без вести.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb