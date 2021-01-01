Предшественница (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Джейн недавно потеряла ребeнка. Она хочет начать жизнь с чистого листа и надеется, что «умный» дом, построенный эксцентричным архитектором Эдвардом Монкфордом, поможет ей в этом. Правда, со временем выясняется, что у жилплощади имеется тайна — предыдущая жительница пропала без вести.



