Предшественница (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале
Джейн недавно потеряла ребeнка. Она хочет начать жизнь с чистого листа и надеется, что «умный» дом, построенный эксцентричным архитектором Эдвардом Монкфордом, поможет ей в этом. Правда, со временем выясняется, что у жилплощади имеется тайна — предыдущая жительница пропала без вести.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама, Триллер
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛБРежиссёр
Лиза
Брюльманн
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- ДПАктриса
Джессика
Пламмер
- Актёр
Бен
Харди
- ИКАктёр
Иэн
Коннингэм
- АДАктриса
Аманда
Дрю
- МСАктёр
Марк
Стэнли
- БЭАктёр
Бен
Эддис
- КМАктриса
Кайла
Майкле
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- ПКПродюсер
Пит
Кугэн
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уолтон
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс