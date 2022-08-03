И грянул гром (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.12004, A Sound of Thunder
Ужасы, Фантастика97 мин18+
О фильме
В недалеком будущем путешествия во времени станут удивительной, непредсказуемой реальностью. За деньги богатые путешественники могут пробудить свои дремлющие инстинкты охотников, заказывая доисторические сафари, чтобы охотиться на настоящих живых динозавров.
СтранаВеликобритания, США, Германия, Чехия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Питер
Хайамс
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- Актриса
Катрин
МакКормак
- Актёр
Бен
Кингсли
- ДРАктриса
Джемайма
Рупер
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Армин
Роде
- ХМАктриса
Хайке
Макач
- ВХАктёр
Вильфрид
Хохгольдингер
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- ЭВАктёр
Элвин
Ван Дер Куеч
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- РБСценарист
Рэй
Брэдбери
- ТДСценарист
Томас
Дин Доннелли
- ДОСценарист
Джошуа
Оппенхаймер
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- КЭПродюсер
Карен
Элиз Болдуин
- ЙБПродюсер
Йорам
Барзилай
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ЭВХудожница
Эстер
Вальц
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- Оператор
Питер
Хайамс
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит