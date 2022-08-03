И грянул гром
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И грянул гром

И грянул гром (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

8.12004, A Sound of Thunder
Ужасы, Фантастика97 мин18+

О фильме

В недалеком будущем путешествия во времени станут удивительной, непредсказуемой реальностью. За деньги богатые путешественники могут пробудить свои дремлющие инстинкты охотников, заказывая доисторические сафари, чтобы охотиться на настоящих живых динозавров.

Страна
Великобритания, США, Германия, Чехия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И грянул гром»