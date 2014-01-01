Самый жестокий год
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Самый жестокий год

Самый жестокий год (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.62014, A Most Violent Year
Боевики, Триллеры119 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

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Информация

Страна
США, ОАЭ
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый жестокий год»

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