Самый жестокий год (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.62014, A Most Violent Year
Боевики, Триллеры119 мин18+
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Сюжет
Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДСРежиссёр
Джей
Си Чендор
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Алессандро
Нивола
- ЭГАктёр
Элиес
Габел
- Актёр
Альберт
Брукс
- ЛПАктриса
Лорна
Прюс
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Мэттью
Мехер
- ДЭАктёр
Джерри
Эдлер
- ДССценарист
Джей
Си Чендор
- ДСПродюсер
Джей
Си Чендор
- НДПродюсер
Нил
Додсон
- АГПродюсер
Анна
Герб
- Продюсер
Глен
Баснер
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг
- АЭКомпозитор
Алекс
Эберт