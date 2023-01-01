Биография

Мэттью Мехер – актер кино и дубляжа, родился в 1971 году. Фильмография насчитывает порядка полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли фильмы «Прощай, детка, прощай» (2007), «Капитан Марвел» (2019) и «Это очень забавная история» (2010), многосерийная кинолента «Джон из Цинциннати». Мэттью Мехер родился в штате Миссисипи. Работал в театрах Нью-Йорка. Свою кинокарьеру начал на телевидении, участвуя в популярных сериалах. Первым фильмом Мэттью Мехера стал многосерийный детектив «Закон и порядок». В 1999 году актер снялся в фантастической драме «Догма». Партнерами по съемочной площадке стали Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорентино, Сальма Хайек и др. В том же году на экраны вышел полнометражный триллер с участием актера «Воскрешая мертвецов». В 2004 году небольшую роль Мэттью Мехер исполнил в комедийной мелодраме «Девушка из Джерси» с Беном Аффлеком и Лив Тайлер. В 2007 году актер участвовал в съемках криминального детектива «Прощай, детка, прощай». В том же году на экраны вышел сериал с участием актера «Джон из Цинциннати». В 2010 его фильмография пополнилась еще одной кинокартиной, комедийной мелодрамой «Это очень забавная история». В 2019 году актер участвовал в съемках фантастического боевика «Капитан Марвел».