Поступь хаоса (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Научно-фантастический боевик «Поступь хаоса» — фильм 2021 года, в котором даже самые сокровенные мысли звучат слишком громко.
В середине XXIII века Тодд Хьюитт живет на далекой колонизированной человечеством планете Новый мир. В родном для юноши поселении нет ни одной женщины, а мужчины заражены вирусом, который заставляет их мысли звучать вслух — это явление называют «Шумом». Тодд с детства привык к постоянному хаосу чужих голосов, но его жизнь меняется, когда он встречает Виолу — девушку, чей разум остается непроницаемым. Вместе им предстоит сбежать от преследователей и раскрыть мрачную правду о прошлом этого мира.
Смотреть «Поступь хаоса» будет интересно тем, кому близки фильмы о борьбе за свободу и поисках себя. И это отличный повод подумать: что значит быть собой? где граница между правдой и манипуляцией? и можно ли скрыться от собственных мыслей?
СтранаСША, Канада, Гонконг, Люксембург
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Том
Холланд
- Актриса
Дейзи
Ридли
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- КСАктёр
Курт
Саттер
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- БЭАктриса
Бетани
Энн Линд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актёр
Ник
Джонас
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- КДСценарист
Кристофер
Д. Форд
- ПНСценарист
Патрик
Несс
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ДКМонтажёр
Дарольд
Кротзер
- БСОператор
Бен
Сересин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс