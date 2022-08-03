Поступь хаоса (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Научно-фантастический боевик «Поступь хаоса» — фильм 2021 года, в котором даже самые сокровенные мысли звучат слишком громко.



В середине XXIII века Тодд Хьюитт живет на далекой колонизированной человечеством планете Новый мир. В родном для юноши поселении нет ни одной женщины, а мужчины заражены вирусом, который заставляет их мысли звучать вслух — это явление называют «Шумом». Тодд с детства привык к постоянному хаосу чужих голосов, но его жизнь меняется, когда он встречает Виолу — девушку, чей разум остается непроницаемым. Вместе им предстоит сбежать от преследователей и раскрыть мрачную правду о прошлом этого мира.



Смотреть «Поступь хаоса» будет интересно тем, кому близки фильмы о борьбе за свободу и поисках себя. И это отличный повод подумать: что значит быть собой? где граница между правдой и манипуляцией? и можно ли скрыться от собственных мыслей?

