Биография

Популярный голливудский продюсер Даг Дэвисон – соучредитель Vertigo Entertainment, вместе с сопродюсерами Роем Ли и Дэном Лином. Родился в Вашингтоне (Колумбия, США). Известен по таким фильмам, как «Похищение», «Убийство президента средней школы» и т. д. Предыдущий фильм Дага Дэвисона, который попал в кинотеатры, был «Похищение» в 2011 году. Начал свою работу с 2002 года, с фильма «Убить Смучи», который получил теплые отзывы зрителей. В кинематографе дебютировал в 1997 году с небольшой должности помощника в фильме «Правила игры» (Тим Хантер). С 2004 года уже работал над масштабными проектами, вроде «Проклятие» (2004, Такаси Симидзу), «Дом у озера» (2006, Алехандро Агрести) и другие. Несмотря на то, что среди его фильмов в основном драматические или фильмы ужасов, Даг Дэвисон также продюсировал все части мультфильма «Как приручить дракона», комедийный мультфильм «Лего. Фильм» и комедийный боевик с Томом Крузом в главной роли «Сделано в Америке». Приключенческий боевик «Годзилла» (2014) получил высокие рейтинги в мировом прокате. На сегодня последним фильмом Дага является приключенческо-фантастический фильм «Поступь хаоса», снятый в 2021 году