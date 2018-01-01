Биография

Курт Саттер – режиссер, известный американский актер и талантливый сценарист. Саттер снимается в кино, продюсирует популярные картины и сериалы. Артист работает на телевидении и сотрудничает с популярными американскими каналами. Курт Саттер родился в Нью-Джерси в 1960 году, 5 мая. Здесь он провел детство и юность, окончил школу и поступил в институт. Будущий известный артист получил образование по специальности журналиста. После переезда в Нью-Йорк, Саттер нашел работу в консерватории, параллельно работал в театре. Талант к созданию интересных текстов и увлекательных сюжетов привел его в мир большого кино. Режиссер живет в Лос-Анджелесе, он состоит в браке с актрисой Кэти Сагал, вместе они воспитывают дочь. На счету Курта Саттера фильмы, ставшие популярными в Америке и во всем мире. Широкую известность ему принесла работа над сериалом о полицейском отряде «Щит». Начав с написания сценария, он стал исполнительным продюсером проекта. Следующим большим проектом режиссера стал не менее популярный сериал «Сыны анархии». Одну из главных ролей в нем исполнила Кэти Сагал. В фильмографии Курта Саттера роли в нескольких эпизодах «Сынов анархии» и сериале «Палач». Одной из новых работ Саттера в качестве актера является роль в фильме «Поступь хаоса» с Мадсом Миккельсеном.