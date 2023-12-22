Моя жена – киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Дэвид Ойелоуо, Кейли Куоко и Билл Найи в комедийном боевике «Моя жена — киллер» — фильм о том, что бывает, когда узнаешь, что твоя супруга — знаменитая наемная убийца.
Эмма и Дэйв в браке уже много лет: у них двое детей и налаженный быт. К сожалению, идиллию портит работа — Эмма постоянно оставляет Дэйва одного, отправляясь в деловые поездки. Однажды супруги решают несколько оживить свои отношения и снимают отель, договорившись притвориться незнакомцами для незабываемой ночи. Однако их планы нарушает Боб Келлерман, коллега Эммы по работе. Все бы ничего, но Эмма — наемная убийца, одна из лучших в своем деле. Казалось бы случайная встреча полностью переворачивает их с Дэйвом планы, и ничего не подозревающий муж погружается в незнакомый и опасный мир своей супруги.
Смогут ли герои выжить и сохранить отношения, расскажет фильм «Моя жена — киллер» 2023 года, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.
- ТВРежиссёр
Тома
Венсан
- Актриса
Кейли
Куоко
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Билл
Найи
- Актриса
Конни
Нильсен
- РДАктёр
Руди
Дхармалингхам
- ЛЭАктриса
Люсия
Элиу
- СДАктёр
Саймон
Делани
- ДДАктриса
Джейд-Элина
Дрегориус
- СВСценарист
Сет
В. Оуэн
- Продюсер
Кейли
Куоко
- Продюсер
Эндрю
Рона
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ММХудожница
Мона
Мэй
- МАОператор
Максим
Александр
- РДКомпозитор
Раэль
Джонс