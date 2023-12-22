Моя жена – киллер
Wink
Фильмы
Моя жена – киллер
8.02023, Role Play
Комедия, Боевик96 мин18+
Дэйв случайно узнает, что его жена Эмма — знаменитая наемная убийца. Кейли Куоко в боевике от режиссера сериала «Джек Ричер»

Моя жена – киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Дэвид Ойелоуо, Кейли Куоко и Билл Найи в комедийном боевике «Моя жена — киллер» — фильм о том, что бывает, когда узнаешь, что твоя супруга — знаменитая наемная убийца.

Эмма и Дэйв в браке уже много лет: у них двое детей и налаженный быт. К сожалению, идиллию портит работа — Эмма постоянно оставляет Дэйва одного, отправляясь в деловые поездки. Однажды супруги решают несколько оживить свои отношения и снимают отель, договорившись притвориться незнакомцами для незабываемой ночи. Однако их планы нарушает Боб Келлерман, коллега Эммы по работе. Все бы ничего, но Эмма — наемная убийца, одна из лучших в своем деле. Казалось бы случайная встреча полностью переворачивает их с Дэйвом планы, и ничего не подозревающий муж погружается в незнакомый и опасный мир своей супруги.

Смогут ли герои выжить и сохранить отношения, расскажет фильм «Моя жена — киллер» 2023 года, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.

Страна
Франция, США, Германия
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя жена – киллер»