Биография

Британский актер и продюсер. Широко известен благодаря съемкам в таких картинах, как «Пираты карибского моря», «Другой мир», «Гарри Поттер и Дары Смерти» и во многих других фильмах. Обладатель премий BAFTA и «Золотой Глобус». Родился 12 декабря 1949 года в английском городе Катерхэм. Родители Билла Найи – механик и медсестра. Тяга к актерскому ремеслу проявилась у него с детства. Реализовать ее он мог благодаря школьным театральным постановкам. Будущему актеру не легко давалось обучение. Единственными экзаменами, которые он не завалил во время выпуска, были английский язык и литература. Из-за этого ему пришлось устроиться на подработку курьером. Годом позже, в 16-летнем возрасте, Билл пытался сбежать в Париж, чтобы реализоваться там, однако ему все же пришлось вернуться домой. Тогда же он начал учиться сценическому мастерству в Гилфордской актерской школе. Окончив обучение, он дебютировал как театральный актер, принимая участие во многих известных постановках. Его карьера на телевидении началась в начале 80-х годов. Поначалу роли Билла Найи были преимущественно эпизодичными либо малозначительными. Все изменилось с участием в сериале «Последнее место на Земле» (1985-го года). С тех пор в его карьере появилось большое количество серьезных ролей в ряде популярных проектов, таких как «Зомби по имени Шон», «Рок волна», «Реальная волна» и другие.