Иногда. Всегда. Никогда (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Алан проводит сутки напролет за игрой в «Скрэбл», считая, что его пропавший сын Майкл передает ему сигналы через нее. За этим делом герой забывает, что у него есть ещe и младший сын Питер, который тоже переживает из-за исчезновения брата и нуждается в поддержке. Как вдруг полиция сообщает Алану об обнаруженном теле и просит приехать в другой город для опознания. Питер сопровождает отца, но они не успевают до закрытия морга. Героям приходится задержаться в городе, а значит впереди у них уйма времени, чтобы побыть наедине друг с другом.



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