Везунчик
Wink
Детям
Везунчик
8.62021, Buckley's Chance
Семейный91 мин12+
Пропавшего в пустыне мальчика спасает дикая собака динго. Семейное приключение с Биллом Найи
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Везунчик фильм смотреть онлайн

О фильме

Семейное приключенческое кино с Биллом Найи о потерявшемся в австралийской глуши мальчике, который заводит нового друга — дикого динго. Подросток Ридли вместе с матерью Глорией прилетает в Австралию из Нью-Йорка. Ридли недавно потерял своего отца, и Глория решила переехать к своему свекру Спенсеру, который держит небольшую ферму посреди австралийской пустыни. Мать надеется, что смена обстановки поможет сыну справиться с горем, но парень не спешит наслаждаться сельской романтикой. Однажды, отправившись в поход, Ридли и Спенсер находят попавшего в колючую проволоку дикого динго, и мальчик, несмотря на недовольство деда, спасает зверя. Когда Ридли в отчаянии решается сбежать из дома, он понимает, что совершенно не умеет ориентироваться в пустыне. Но ему на помощь приходит благодарный динго, который будет сопровождать мальчика в его обратном путешествии.

Страна
Канада, Австралия
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.6 IMDb