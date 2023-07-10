Семейное приключенческое кино с Биллом Найи о потерявшемся в австралийской глуши мальчике, который заводит нового друга — дикого динго. Подросток Ридли вместе с матерью Глорией прилетает в Австралию из Нью-Йорка. Ридли недавно потерял своего отца, и Глория решила переехать к своему свекру Спенсеру, который держит небольшую ферму посреди австралийской пустыни. Мать надеется, что смена обстановки поможет сыну справиться с горем, но парень не спешит наслаждаться сельской романтикой. Однажды, отправившись в поход, Ридли и Спенсер находят попавшего в колючую проволоку дикого динго, и мальчик, несмотря на недовольство деда, спасает зверя. Когда Ридли в отчаянии решается сбежать из дома, он понимает, что совершенно не умеет ориентироваться в пустыне. Но ему на помощь приходит благодарный динго, который будет сопровождать мальчика в его обратном путешествии.

