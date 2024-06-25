Пушистый вояж (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Очаровательные собака и кот теряются при переезде и отправляются в путешествие, чтобы воссоединиться с хозяевами. Красочный семейный мультфильм о том, как важно прислушиваться друг к другу и работать сообща.



Кот Педро и собачка Грейси живут вместе в прекрасном доме, где они окружены заботой и лаской, но у этих двоих всегда находится повод поссориться, пусть хотя бы и в шутку. Однажды семья их хозяев решает переехать в новый дом. И вот Грейси и Педро с неохотой полезают в переноску и отправляются вместе с домочадцами в аэропорт. Но по нелепой случайности хозяева улетают в Солт-Лейк-Сити без них. Теперь пушистые питомцы должны проделать огромный путь, полный опасностей и захватывающих дух приключений. Они познакомятся с другими животными, с некоторыми из которых неожиданно подружатся, да и сами наконец найдут общий язык.



Какие удивительные встречи, испытания и открытия ждут двух четвероногих потеряшек, расскажет мультфильм «Пушистый вояж» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink. Отправляйтесь в незабываемый вояж для всей семьи!

