Соловей
Соловей

Соловей (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Nightingale
Драма, Криминал78 мин18+
О фильме

Провокационная драма одного актера о неудавшейся жизни и одиночестве ветерана войны, который смело исследует самые темные уголки своего раненого сознания. Смотрите фильм «Соловей» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb