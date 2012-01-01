Мистер Пип
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Мистер Пип

Мистер Пип (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Mr. Pip
Драмы, Военные110 мин12+

Сюжет

История мистера Уоттса, последнего белого парня в Бугенвиле. Он открывает школу и читает детям свой любимый роман — «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Это помогает ему наладить связь с ними и помочь разобраться в собственных проблемах.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Пип»

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