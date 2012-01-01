Мистер Пип (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.52012, Mr. Pip
Драмы, Военные110 мин12+
Сюжет
История мистера Уоттса, последнего белого парня в Бугенвиле. Он открывает школу и читает детям свой любимый роман — «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Это помогает ему наладить связь с ними и помочь разобраться в собственных проблемах.
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Информация
СтранаАвстралия, Новая Зеландия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- Актёр
Хью
Лори
- ЭМАктриса
Экзанья
Матси
- ХДАктриса
Хилсвиль
Джоэль
- ИДАктёр
Ика
Дэрвилл
- Актриса
Керри
Фокс
- ФКАктриса
Флоренс
Корокоро
- ДКАктёр
Давид
Каумара
- КМАктёр
Каусибона
Мел
- ССАктёр
Сэм
Симиха
- МААктёр
Марселин
Ампа’ой
- Сценарист
Эндрю
Адамсон
- ЛДСценарист
Ллойд
Джонс
- Продюсер
Э�ндрю
Адамсон
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- НДХудожница
Найла
Диксон
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс