Биография

Эндрю Адамсон – знаменитый кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, родился в Новой Зеландии в 1966 году. В детские годы Эндрю хотел стать архитектором. Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья переехала из Окленда в Новую Гвинею. На родину юноша вернулся, уже достигнув совершеннолетия. Вскоре решил попытать счастья в Америке. В Калифорнии он работал техническим директором в «Pacific Data Images». С его участием было выпущено несколько популярных фильмов компании, в том числе «Ангелы у кромки поля». Первым режиссерским проектом Адамсона стал суперпопулярный анимационный фильм «Шрек», кассовые сборы которого достигли почти полмиллиарда долларов. Продолжение мультфильма оказалось еще более удачным, собрав за время проката 900 миллионов долларов. Следующим режиссерским творением Адамсона стал фильм «Хроники Нарнии», вышедший на экраны в 2005 году. Спустя 3 года на широких экранах появились «Хроники Нарнии: принц Каспиан». Адамсон был продюсером картин «Балласт», «Кот в сапогах» и «Сказочный мир». При создании киноленты «Мистер Пип» Эндрю выступил сразу в трех ролях: автора сценария, режиссера и продюсера. Адамсон попробовал свои силы и в качестве актера, снявшись в 5 картинах, каждый раз играя одну и ту же роль – самого себя.