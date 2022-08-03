Оккупация: Миссия «Дождь»
Wink
Фильмы
Оккупация: Миссия «Дождь»
7.82020, Occupation: Rainfall
Фантастика, Боевик122 мин18+

Оккупация: Миссия «Дождь» (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всe человечество, но Сидней ещe не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оккупация: Миссия «Дождь»»