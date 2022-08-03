Оккупация: Миссия «Дождь» (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всe человечество, но Сидней ещe не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЛСРежиссёр
Люк
Спарк
- ДЮАктёр
Дэниэл
Юинг
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- ДГАктёр
Дэниэл
Гиллис
- ЛМАктёр
Лоуренс
Макор
- ЗГАктёр
Зак
Гарред
- ДТАктриса
Джет
Трантер
- МКАктёр
Марк
Коулз Смит
- ТГАктёр
Тристан
Гоу
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ЛССценарист
Люк
Спарк
- ДДСценарист
Дейл
Дай
- ФУСценарист
Феликс
Уильямсон
- АБПродюсер
Алекс
Бекконсолл
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ТРХудожница
Трэйси
Роуз Спарк
- ЛСМонтажёр
Люк
Спарк
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман