Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всe человечество, но Сидней ещe не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.

