Фильмы
Оккупация: Миссия «Дождь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Оккупация: Миссия «Дождь»»

Режиссёры

Люк Спарк

Luke Sparke
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Юинг

Daniel Ewing
АктёрMatt Simmons
Темуэра Моррисон

Temuera Morrison
АктёрPeter Bartlett
Дэниэл Гиллис

Daniel Gillies
АктёрWing Commander Hayes
Лоуренс Макор

Lawrence Makoare
АктёрGarry the Alien
Зак Гарред

Zac Garred
АктёрDennis (в титрах: Zachary Garred)
Джет Трантер

Jet Tranter
АктрисаAmelia Chambers
Марк Коулз Смит

Mark Coles Smith
АктёрCaptain Wessex
Тристан Гоу

Trystan Go
АктёрMarcus Chambers
Кен Жонг

Ken Jeong
АктёрBud Miller
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрSteve the Alien

Сценаристы

Люк Спарк

Luke Sparke
Сценарист
Дейл Дай

Dale Dye
Сценарист
Феликс Уильямсон

Felix Williamson
Сценарист

Продюсеры

Алекс Бекконсолл

Alex Becconsall
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Жарков

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Илья Сланевский

Актёр дубляжа

Художники

Трэйси Роуз Спарк

Tracey Rose Sparke
Художница

Монтажёры

Люк Спарк

Luke Sparke
Монтажёр

Композиторы

Фредерик Видман

Frederik Wiedmann
Композитор