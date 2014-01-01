Принцесса Монако
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Принцесса Монако

Принцесса Монако (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.02014, Grace of Monaco
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
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Сюжет

Весь Голливуд лежал у ее ног — роскошные виллы, приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако.

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Информация

Страна
Италия, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Монако»

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