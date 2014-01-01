Принцесса Монако (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, Grace of Monaco
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
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Сюжет
Весь Голливуд лежал у ее ног — роскошные виллы, приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Даан
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
Пас
Вега
- Актриса
Паркер
Поузи
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ДСАктриса
Джеральдин
Сомервилль
- НФАктёр
Николас
Фэррел
- РЛАктёр
Роберт
Линдсей
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- УЧПродюсер
Удай
Чопра
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- АБАктриса дубляжа
Анна
Большова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Линдт
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖЛХудожница
Жижи
Лепаж
- КГКомпозитор
Кристофер
Ганнинг