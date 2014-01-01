Принцесса Монако (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Весь Голливуд лежал у ее ног — роскошные виллы, приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако.



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