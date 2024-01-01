8.82024, True Detective
Детективы, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Детективы сталкиваются с жутким открытием: они находят замерзшие обнаженные тела мужчин, чьи лица выражают ужас. Несмотря на возражения своих коллег, Лиз решает не отказываться от расследования. Ее страсть к разгадыванию тайн превосходит здравый смысл, так же как и у Эванджелин, которая чувствует себя обязанной перед Энн.
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция