Настоящий детектив. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
4-й сезон
2-я серия
8.82024, True Detective
Детективы, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Детективы сталкиваются с жутким открытием: они находят замерзшие обнаженные тела мужчин, чьи лица выражают ужас. Несмотря на возражения своих коллег, Лиз решает не отказываться от расследования. Ее страсть к разгадыванию тайн превосходит здравый смысл, так же как и у Эванджелин, которая чувствует себя обязанной перед Энн.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»