Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Детективы сталкиваются с жутким открытием: они находят замерзшие обнаженные тела мужчин, чьи лица выражают ужас. Несмотря на возражения своих коллег, Лиз решает не отказываться от расследования. Ее страсть к разгадыванию тайн превосходит здравый смысл, так же как и у Эванджелин, которая чувствует себя обязанной перед Энн.



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