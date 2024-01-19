Настоящий детектив. Сезон 4. Серия 4
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
4-й сезон
4-я серия
8.82024, True Detective
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Дэнверс и Наварро сталкиваются с призраками прошлого, а история их отношений оказывается еще более запутанной, чем предполагалось ранее. Таинственные обстоятельства убийства Энн и исчезновения ученых переплетаются с напряженной атмосферой этого городка. До финала сезона остается множество вопросов и всего лишь два эпизода, чтобы на них ответить.

Откройте для себя тайны Энниса и станьте частью жуткого расследования вместе с нашим онлайн-кинотеатром. Скорее включайте запутанный триллер «Настоящий детектив» (4 сезон) — 4 серия смотреть онлайн вы можете уже сейчас без рекламы и в качественной озвучке с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»