Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Дэнверс и Наварро сталкиваются с призраками прошлого, а история их отношений оказывается еще более запутанной, чем предполагалось ранее. Таинственные обстоятельства убийства Энн и исчезновения ученых переплетаются с напряженной атмосферой этого городка. До финала сезона остается множество вопросов и всего лишь два эпизода, чтобы на них ответить.



Откройте для себя тайны Энниса и станьте частью жуткого расследования вместе с нашим онлайн-кинотеатром. Скорее включайте запутанный триллер «Настоящий детектив» (4 сезон) — 4 серия смотреть онлайн вы можете уже сейчас без рекламы и в качественной озвучке с подпиской Amediateka на Wink!

