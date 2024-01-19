Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Напряжение нарастает, когда детективам открывается новая информация, окончательно связывающая шахту с исследовательской станцией, которая получала финансирование в обмен на сомнительно оптимистичные данные о загрязнении. Дэнверс и Наварро стремятся получить доступ к пещерам, но это оказывается непростой задачей...



Не упустите возможность окунуться в тьму страны ночи и скорее включайте 5 эпизод напряженного триллера. Смотреть «Настоящий детектив», 4 сезон, онлайн можно уже сейчас в отличном качестве с подпиской Amediateka на Wink!

