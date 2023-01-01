Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Начало знаменитой детективной антологии от HBO: два опытных детектива вновь погружаются в дело 17-летней давности, которое они уже успели формально закрыть. Наблюдать за потрясающим актерским дуэтом Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона можно, если смотреть «Настоящий детектив» — 1 сезон онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.
1995 год, Луизиана. Убита 28-летняя секс-работница Дора Ланж: ее тело находят в поле у дерева, а все произошедшее напоминает странный ритуал. За расследование берутся детективы Мартин Харт и Растин Коул, которые считают, что убийство может быть связано с исчезновением девочки Мэри пять лет назад. Спустя 17 лет Мартина и Раста допрашивают в связи с новым преступлением, которое как две капли воды напоминает убийство Ланж. Вот только детективы утверждают, что нашли убийцу еще в 1995 году.
Что произошло на самом деле, расскажет «Настоящий детектив» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффо�нсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция