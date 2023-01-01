Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Начало знаменитой детективной антологии от HBO: два опытных детектива вновь погружаются в дело 17-летней давности, которое они уже успели формально закрыть. Наблюдать за потрясающим актерским дуэтом Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона можно, если смотреть «Настоящий детектив» — 1 сезон онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.



1995 год, Луизиана. Убита 28-летняя секс-работница Дора Ланж: ее тело находят в поле у дерева, а все произошедшее напоминает странный ритуал. За расследование берутся детективы Мартин Харт и Растин Коул, которые считают, что убийство может быть связано с исчезновением девочки Мэри пять лет назад. Спустя 17 лет Мартина и Раста допрашивают в связи с новым преступлением, которое как две капли воды напоминает убийство Ланж. Вот только детективы утверждают, что нашли убийцу еще в 1995 году.



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