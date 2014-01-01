Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
8-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Детективы Коул и Харт раскрывают тайну шерифа Чилдресса, который скрыл исчезновение Фонтено, однако этот факт снова заводит в тупик. До тех пор, пока Марти, вспомнив одно из показаний свидетелей, не выходит на след преступника... Теперь героев ждет решающая битва в лабиринте Каркозы: Коулу придется бороться не только с опасным соперником, но и с собственными галлюцинациями.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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