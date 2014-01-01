Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Детективы Коул и Харт раскрывают тайну шерифа Чилдресса, который скрыл исчезновение Фонтено, однако этот факт снова заводит в тупик. До тех пор, пока Марти, вспомнив одно из показаний свидетелей, не выходит на след преступника... Теперь героев ждет решающая битва в лабиринте Каркозы: Коулу придется бороться не только с опасным соперником, но и с собственными галлюцинациями.



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