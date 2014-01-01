Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 2 HD
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
2-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Во второй серии зрители узнают новые детали из расследования убийства Доры Лэнг, а также становятся свидетелями конфликта между детективами из-за измен Харта. Между тем Раст рассказывает следователям о причине развода с женой, проблемах с наркотиками и заключением в психиатрическую лечебницу.

Чтобы узнать, как Раст и Марти стали напарниками, начинайте смотреть 2 серию: «Настоящий детектив» — сериал, 1 сезон которого онлайн доступен на видеосервисе Wink по подписке Amediateka!

Сериал Настоящий детектив 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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