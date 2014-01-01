Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Во второй серии зрители узнают новые детали из расследования убийства Доры Лэнг, а также становятся свидетелями конфликта между детективами из-за измен Харта. Между тем Раст рассказывает следователям о причине развода с женой, проблемах с наркотиками и заключением в психиатрическую лечебницу.



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