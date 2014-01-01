Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Раст продолжает собственное расследование, пытаясь найти связь между серией исчезновений людей и школами Таттлов. Встреча с бывшим проповедником Терьо и допрос Келли в психиатрической больнице приводят к тому, что Коула отстраняют от дела. Между тем Харт заводит роман с одной из свидетельниц, а Мэгги находит способ ему отомстить.



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