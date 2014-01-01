8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Раст продолжает собственное расследование, пытаясь найти связь между серией исчезновений людей и школами Таттлов. Встреча с бывшим проповедником Терьо и допрос Келли в психиатрической больнице приводят к тому, что Коула отстраняют от дела. Между тем Харт заводит роман с одной из свидетельниц, а Мэгги находит способ ему отомстить.
Если хотите узнать, почему Раст и Марти не общались десять лет, включайте 6 серию хита от Ника Пиццолатто в HD качестве. По подписке Amediateka на Wink приятно смотреть сериал «Настоящий детектив» — 1 сезон онлайн доступен без рекламы!
Сериал Настоящий детектив 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХу�дожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция