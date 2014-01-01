Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 6 HD
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
6-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Раст продолжает собственное расследование, пытаясь найти связь между серией исчезновений людей и школами Таттлов. Встреча с бывшим проповедником Терьо и допрос Келли в психиатрической больнице приводят к тому, что Коула отстраняют от дела. Между тем Харт заводит роман с одной из свидетельниц, а Мэгги находит способ ему отомстить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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