Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
5-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Триллеры18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Следуя за Деваллем Леду, Марти и Раст обнаруживают место преступления, в котором жертвами стали дети, и решаются на крайние меры. За героизм детективы получают повышение, однако в 2012 году это происшествие пробуждает у следователей подозрения: Папания и Гилбо считают Коула виновным в совершении этих убийств.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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