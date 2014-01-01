Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Следуя за Деваллем Леду, Марти и Раст обнаруживают место преступления, в котором жертвами стали дети, и решаются на крайние меры. За героизм детективы получают повышение, однако в 2012 году это происшествие пробуждает у следователей подозрения: Папания и Гилбо считают Коула виновным в совершении этих убийств.



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