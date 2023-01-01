Биография

Джоди Фостер — актриса, продюсер и режиссер. Двукратный лауреат премии «Оскар». Родилась в Лос-Анджелесе 19 ноября 1962 года. Будущая артистка училась в частной школе Lycée Français de Los Angeles, после окончания которой поступила в Йельский университет. Получила докторскую степень в области изобразительных искусств. Свой первый актерский опыт получила в возрасте трех лет, снявшись в рекламном ролике. Затем последовали роли в сериалах «Диснейленд», «Железная сторона», «Медицинский центр», «Наполеон и Саманта», «Семейка Аддамс». Сегодня фильмография Джоди Фостер насчитывает более 80 работ. Знаковые картины в ее карьере — «Контакт», «Таксист», «Мэверик», «Мавританец», «Соммерсби», «Молчание ягнят». Также нашла себя в режиссуре, сняв фильм «Бобер», в котором исполнила главную роль.