Отель «Артемида» (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Лос-Анджелес, 2028. Обычным гражданам перекрыт доступ к питьевой воде, и на улицах города разворачивается мятеж. Тем временем в отеле «Артемида» течет своя жизнь, ведь помещение в реальности используется как больница для раненых преступников. И в этом странном месте начинается свой бунт.

