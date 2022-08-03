Отель «Артемида» (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Отель «Артемида»
Отель «Артемида»

Отель «Артемида» (фильм, 2018)

8.22018, Hotel Artemis
Фантастика, Боевик93 мин18+

О фильме

Лос-Анджелес, 2028. Обычным гражданам перекрыт доступ к питьевой воде, и на улицах города разворачивается мятеж. Тем временем в отеле «Артемида» течет своя жизнь, ведь помещение в реальности используется как больница для раненых преступников. И в этом странном месте начинается свой бунт.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель «Артемида»»