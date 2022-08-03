Отель «Артемида» (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.22018, Hotel Artemis
Фантастика, Боевик93 мин18+
О фильме
Лос-Анджелес, 2028. Обычным гражданам перекрыт доступ к питьевой воде, и на улицах города разворачивается мятеж. Тем временем в отеле «Артемида» течет своя жизнь, ведь помещение в реальности используется как больница для раненых преступников. И в этом странном месте начинается свой бунт.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Дрю
Пирс
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актриса
Дженни
Слейт
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- Актёр
Дэйв
Батиста
- КЧАктёр
Кеннет
Чои
- Сценарист
Дрю
Пирс
- Продюсер
Саймон
Корнуэлл
- Продюсер
Стивен
Корнуэлл
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Адам
Сигел
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес