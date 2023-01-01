Биография

Стерлинг К. Браун — американский актер и продюсер. Лауреат премии «Золотой глобус». Родился в Сент-Луисе 5 апреля 1976 года. Получил бакалаврскую степень в Университете Стэнфорда и магистерскую — в Нью-Йоркском университете. Играл в местном театре. В 2014 году участвовал в спектакле «Отец возвращается домой с войны». Кинодебют Стерлинга К. Брауна состоялся в фильме «Темный сахар». После этого снимался в различных телевизионных лентах, среди которых — «Третья смена», «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Шпионка» и «Без следа». Исполнил роль в фильме «Останься», психологическом триллере «Право на убийство» и драме «Репортерша». За роль в сериале «Американская история преступлений» получил награду «Эмми». Увидеть актера также можно в кинолентах «Хищник», «Черная пантера», «Удивительная миссис Мейзел», «Биосфера», «Американское чтиво», «Атлас» и «Галеристка».