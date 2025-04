Биография

Джефф Голдблюм — американский актер театра и кино, который также известен как джазовый пианист. Родился в Питтсбурге 22 октября 1952 года. В детстве Джефф заинтересовался актерской игрой, поэтому после школы переехал в Нью-Йорк и поступил в театральную школу. Со временем он попробовал свои силы на Бродвее, но после трех спектаклей решил освоить и профессию киноактера. Уже первая эпизодическая роль привлекла внимание к молодому актеру, и спустя три года после дебюта Джефф Голдблюм снялся в фильме Вуди Аллена — это была роль с одной фразой. Лишь почти через десять лет пришел успех после роли в фильме «Муха». Затем актер продолжил чередовать проходные фильмы с кино, которое становилось легендарным — к таким можно отнести эпопею «Парк Юрского периода» и «День независимости». Далее были роли в блокбастерах «Стражи Галактики. Часть 2» и «Тор: Рагнарек». Актер озвучил персонажей из игр Call of Duty: Black Ops III и Goosebumps: Escape from Horrorland. Профессионально занимается музыкой, проект Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra выпустил уже три альбома.