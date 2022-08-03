Извращенная одержимость
Wink
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Извращенная одержимость
6.81989, El sueño del mono loco
Драма, Мелодрама103 мин18+

Извращенная одержимость (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продюсер Легран предлагает американскому сценаристу Дэну Джиллису написать сценарий для первого фильма молодого режиссера Малколма. Леграна не очень устраивает уровень работы, но познакомившись с юной сестрой Малколма Дженни, он соглашается на работу, еще не представляя в какую паутину зависти и амбиций втягивает его семья Малколма.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Извращенная одержимость»