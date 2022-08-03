Извращенная одержимость (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продюсер Легран предлагает американскому сценаристу Дэну Джиллису написать сценарий для первого фильма молодого режиссера Малколма. Леграна не очень устраивает уровень работы, но познакомившись с юной сестрой Малколма Дженни, он соглашается на работу, еще не представляя в какую паутину зависти и амбиций втягивает его семья Малколма.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Труэба
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- ААктриса
Анемон
- ДЧАктёр
Даниэль
Чеккальди
- Актёр
Декстер
Флетчер
- ЛУАктриса
Лайза
Уокер
- ДНАктёр
Джером
Натали
- АБАктриса
Асунсьон
Балагер
- АДАктриса
Ариель
Домбаль
- МСАктриса
Мики
Себастьян
- ММСценарист
Маноло
Матхи
- ММСценарист
Менно
Мейес
- Сценарист
Фернандо
Труэба
- КФСценарист
Кристофер
Франк
- ЖБПродюсер
Жа-Серж
Бретон
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- ХЛПродюсер
Хосе
Лопес Родеро
- ЭШПродюсер
Эммануэль
Шлюмберже
- ИФХудожница
Ивет
Фрэнк
- ПТХудожник
Пьер-Луи
Тевене
- КФМонтажёр
Кармен
Фриас
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- АДКомпозитор
Антуан
Дюамель