Продюсер Легран предлагает американскому сценаристу Дэну Джиллису написать сценарий для первого фильма молодого режиссера Малколма. Леграна не очень устраивает уровень работы, но познакомившись с юной сестрой Малколма Дженни, он соглашается на работу, еще не представляя в какую паутину зависти и амбиций втягивает его семья Малколма.

