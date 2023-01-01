Биография

Английская актриса Миранда Джейн Ричардсон родилась 3 марта 1958 г. в Саутпорте, Ланкашир, Англия. Будущая актриса воспитывалась в семье Мариан Джорджины (уроженицы Таунсенд), домохозяйки, и Уильяма Алана Ричардсона, руководителя отдела маркетинга. У нее есть старшая сестра. Дебютировала в кино, сыграв Рут Эллис в «Танцах с незнакомцем» (1985), и получила номинации на премию «Оскар» за участие в к/ф «Ущерб» (1992) и «Том и Вив» (1994), премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана за «Ущерб». В 1996 году один критик заявил, что она «величайшая актриса нашего времени в любой среде» после того, как она появилась в Орландо на Эдинбургском фестивале. Сниматься в фильмах Миранда Ричардсон начала в 1979 году, дебютировав в к/ф «День первый», который вышел в 1980 г. Среди ее работ на телевидении: «Блэкэддер» (1986-1989), «Танец под музыку времени» (1997), «Мерлин» (1998), «Пропавший принц» (2003), «Дочь Гидеона» (2006), ситком «Жизнь и времена Вивьен Вайл» (2007) и «Рубикон» (2010). Среди других ее фильмов – «Империя солнца» (1987), «Плачущая игра» (1992), «Апостол» (1997), «Сонная лощина» (1999), «Паук» (2002), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), Belle (2013) и Stronger (2017).