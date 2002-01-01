Паук (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Проведя 20 лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Деннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, з�аново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад.



Паук смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.