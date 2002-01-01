Паук (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Проведя 20 лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Деннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, з�аново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад.
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Информация
СтранаКанада, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актриса
Линн
Редгрейв
- ДНАктёр
Джон
Невилл
- БХАктёр
Брэдли
Холл
- ГРАктёр
Гэри
Райнеке
- ФКАктёр
Филип
Крэйг
- ТЭАктриса
Тара
Эллис
- ССАктри�са
Сара
Стокбридж
- АУАктёр
Артур
Уайброу
- НДАктриса
Никола
Даффетт
- ДНАктёр
Джейк
Найтингейл
- ЭИАктриса
Элисон
Иган
- ПМСценарист
Патрик
МакГрат
- ДКПродюсер
Дэвид
Кроненберг
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- МАПродюсер
Мария
Аиткен
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- СБПродюсер
Санджай
Бурман
- ЧФПродюсер
Чарльз
Финч
- СФПродюсер
Саймон
Фрэнкс
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ЭСХудожник
Эндрю
Сандерс
- ЛРХудожница
Люси
Ричардсон
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Говард
Шор