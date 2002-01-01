Паук
Wink
Фильмы
Паук
7.02002, Spider
Триллеры, Драмы94 мин16+

Паук (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Проведя 20 лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Деннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, заново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад.

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Информация

Страна
Канада, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паук»

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