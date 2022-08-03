Упертый Колин и упрямый Лес – братья-фермеры. Они работают бок о бок, но не разговаривают друг с другом вот уже лет сорок. Из поколения в поколение их семья разводила баранов, которые не раз завоевывали почетное звание «Баран года». Но однажды баран Леса заболел, и власти постановили забить все стадо. Братья сделают все, чтобы спасти честь семьи и своих баранов, но как тут можно действовать молча?

