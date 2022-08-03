Бараны (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
8.62020, Rams
Драма, Комедия114 мин18+
О фильме
Упертый Колин и упрямый Лес – братья-фермеры. Они работают бок о бок, но не разговаривают друг с другом вот уже лет сорок. Из поколения в поколение их семья разводила баранов, которые не раз завоевывали почетное звание «Баран года». Но однажды баран Леса заболел, и власти постановили забить все стадо. Братья сделают все, чтобы спасти честь семьи и своих баранов, но как тут можно действовать молча?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джереми
Симс
- Актёр
Сэм
Нил
- МКАктёр
Майкл
Кейтон
- УБАктёр
Уэйн
Блэр
- КРАктёр
Кипан
Ротбери
- ТМАктёр
Трэвис
МакМахон
- ХМАктриса
Хейли
МакЭлхинни
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- АКАктриса
Ашер
Кедди
- ЖДСценарист
Жюль
Дункан
- ГХСценарист
Гримур
Хаконарсон
- ДАПродюсер
Джорджина
Айлс
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ТШХудожница
Тесс
Шофилд
- САОператор
Стив
Арнольд
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос