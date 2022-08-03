Бараны
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Бараны

Бараны (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

8.62020, Rams
Драма, Комедия114 мин18+

О фильме

Упертый Колин и упрямый Лес – братья-фермеры. Они работают бок о бок, но не разговаривают друг с другом вот уже лет сорок. Из поколения в поколение их семья разводила баранов, которые не раз завоевывали почетное звание «Баран года». Но однажды баран Леса заболел, и власти постановили забить все стадо. Братья сделают все, чтобы спасти честь семьи и своих баранов, но как тут можно действовать молча?

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бараны»