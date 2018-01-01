Wink
Бараны
Актёры и съёмочная группа фильма «Бараны»

Режиссёры

Джереми Симс

Jeremy Sims
Режиссёр

Актёры

Сэм Нил

Sam Neill
АктёрColin
Майкл Кейтон

Michael Caton
АктёрLes
Уэйн Блэр

Wayne Blair
АктёрLionel
Кипан Ротбери

Kipan Rothbury
АктёрFrenchie
Трэвис МакМахон

Travis McMahon
АктёрFergo
Хейли МакЭлхинни

Hayley McElhinney
АктрисаMay
Миранда Ричардсон

Miranda Richardson
АктрисаKat
Ашер Кедди

Asher Keddie
АктрисаAngela

Сценаристы

Жюль Дункан

Jules Duncan
Сценарист
Гримур Хаконарсон

Grímur Hákonarson
Сценарист

Продюсеры

Джорджина Айлс

Georgina Isles
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Артем Маликов

Актёр дубляжа
Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа

Художники

Тесс Шофилд

Tess Schofield
Художница

Операторы

Стив Арнольд

Steve Arnold
Оператор

Композиторы

Энтони Партос

Anthony Partos
Композитор