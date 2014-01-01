Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Детективы отправляются на поиски нового подозреваемого в убийстве Доры Лэнг. Между тем Марти пытается помириться с Мэгги, а Раст находит дело девушки, чья смерть имеет общие черты с расследуемым преступлением, но была признана несчастным случаем. Напарники подозревают, что дело проститутки Лэнг — лишь верхушка айсберга, скрывающего под собой сеть мрачных тайн.



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