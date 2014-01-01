Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 3 HD
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
3-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Триллеры18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Детективы отправляются на поиски нового подозреваемого в убийстве Доры Лэнг. Между тем Марти пытается помириться с Мэгги, а Раст находит дело девушки, чья смерть имеет общие черты с расследуемым преступлением, но была признана несчастным случаем. Напарники подозревают, что дело проститутки Лэнг — лишь верхушка айсберга, скрывающего под собой сеть мрачных тайн.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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