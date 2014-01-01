Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 1 HD
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Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
1-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

На заре полицейской карьеры Раст Коул вместе с напарником Марти Хартом столкнулся с мистическим убийством Доры Лэнг, проститутки из Луизианы. Расследование этого преступления потрясло обоих. И вот спустя 17 лет детективам приходится вспомнить самое запутанное дело в карьере, которое не давало им покоя все эти годы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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