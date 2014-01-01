Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На заре полицейской карьеры Раст Коул вместе с напарником Марти Хартом столкнулся с мистическим убийством Доры Лэнг, проститутки из Луизианы. Расследование этого преступления потрясло обоих. И вот спустя 17 лет детективам приходится вспомнить самое запутанное дело в карьере, которое не давало им покоя все эти годы.



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