Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
7-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Раст пытается убедить Марти в существовании тайного культа, связанного с мистическими ритуалами и серией исчезновений. Они находят улики, указывающие на причастность к убийствам одного из полицейских... Теперь напарники вынуждены вновь прибегнуть к экстремальным мерам, чтобы получить ответы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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