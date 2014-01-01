Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Раст пытается убедить Марти в существовании тайного культа, связанного с мистическими ритуалами и серией исчезновений. Они находят улики, указывающие на причастность к убийствам одного из полицейских... Теперь напарники вынуждены вновь прибегнуть к экстремальным мерам, чтобы получить ответы.



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