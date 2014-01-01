Настоящий детектив. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
1-й сезон
4-я серия
8.82014, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Харт и Коул раскрывают новые подробности о подозреваемом Реджи Леду. Пользуясь связями из прошлого, Раст внедряется в банду байкеров: так он сможет приблизиться к Леду. Тем временем личная жизнь Марти рушится...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»

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