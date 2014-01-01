Настоящий детектив (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Харт и Коул раскрывают новые подробности о подозреваемом Реджи Леду. Пользуясь связями из прошлого, Раст внедряется в банду байкеров: так он сможет приблизиться к Леду. Тем временем личная жизнь Марти рушится...



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