8.82024, True Detective
Детектив, Триллер18+
Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Добро пожаловать на далекую и холодную Аляску, где восемь ученых бесследно пропадают на научно-исследовательской станции. В этом загадочном расследовании принимают участие две женщины-детектива — Эванджелин Наварро и Лиз Дэнверс. Вместе они обнаруживают связь между исчезновением группы и делом, которое произошло шесть лет назад…
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию в страну ночи, где каждый след может стать ключом, а каждая улика — шагом к разгадке.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция