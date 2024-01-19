Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Добро пожаловать на далекую и холодную Аляску, где восемь ученых бесследно пропадают на научно-исследовательской станции. В этом загадочном расследовании принимают участие две женщины-детектива — Эванджелин Наварро и Лиз Дэнверс. Вместе они обнаруживают связь между исчезновением группы и делом, которое произошло шесть лет назад…



Присоединяйтесь к увлекательному путешествию в страну ночи, где каждый след может стать ключом, а каждая улика — шагом к разгадке. Не пропустите 1 серию мрачного триллера «Настоящий детектив» — 4 сезон смотреть онлайн вы можете прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

