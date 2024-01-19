Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 4. Серия 3
Настоящий детектив
4-й сезон
3-я серия
8.82024, True Detective
Детектив, Триллер18+
Третий эпизод продолжает держать зрителей в напряжении, обещая новые загадки и неожиданные повороты сюжета. Благодаря воспоминаниям Наварро, вы впервые познакомитесь с Энн, когда она еще была жива. Детектив приходит арестовать ее за уничтожение имущества на шахте, но то, что она обнаруживает, шокирует женщину и заставляет пересмотреть свои взгляды...

Не терпится узнать, что же произошло с Энн и Эванджелин? Тогда не пропустите криминальный триллер «Настоящий детектив» (4 сезон) — онлайн 3 серия доступна прямо сейчас в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

