Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
7-я серия
8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Полицейские находят труп Тома и предсмертную записку. Но было ли это самоубийство?.. След снова ведет к чернокожему с одним глазом — возможно, он связан с торговлей людьми, а куклы — их опознавательный знак. Уэйну и его семье угрожают неизвестные, теперь детективу нужно всерьез задуматься о безопасности собственных детей.

Действительно ли родители брата и сестры продали их банде работорговцев? «Настоящий детектив» — сериал онлайн 3 сезон 7 серию вы можете посмотреть с подпиской Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»