Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Полицейские находят труп Тома и предсмертную записку. Но было ли это самоубийство?.. След снова ведет к чернокожему с одним глазом — возможно, он связан с торговлей людьми, а куклы — их опознавательный знак. Уэйну и его семье угрожают неизвестные, теперь детективу нужно всерьез задуматься о безопасности собственных детей.



Действительно ли родители брата и сестры продали их банде работорговцев? «Настоящий детектив» — сериал онлайн 3 сезон 7 серию вы можете посмотреть с подпиской Amediateka на Wink!



Сериал Настоящий детектив 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.