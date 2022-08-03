Мальчик убит ударом по голове. Рядом с местом преступления найдены загадочные самодельные куклы. В результате следствия оказывается, что у Джули была такая же — она досталась девочке в подарок на Хеллоуин. Копы говорят с дядей Уилла и Джули, но придраться вроде бы не к чему. Уэйн знакомится с учительницей из школы поближе. Родители детей получают анонимную записку с предупреждением не искать Джули.



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