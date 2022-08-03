Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
2-я серия
8.82019, True Detective
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Мальчик убит ударом по голове. Рядом с местом преступления найдены загадочные самодельные куклы. В результате следствия оказывается, что у Джули была такая же — она досталась девочке в подарок на Хеллоуин. Копы говорят с дядей Уилла и Джули, но придраться вроде бы не к чему. Уэйн знакомится с учительницей из школы поближе. Родители детей получают анонимную записку с предупреждением не искать Джули.

Кто же отправил эту записку? В подписке Amediateka на Wink вы сможете смотреть сериал «Настоящий детектив» 3 сезон 2 серию в любое удобное время!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»