Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
5-я серия
8.82019, True Detective
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Озабоченные соседи идут на расправу к мусорщику Вударду, который подозрительно часто трется возле их детей. Кажется, убийца ребенка найден… Но действительно ли это он? Спустя 10 лет сыщику Уэйну придется посмотреть в глаза его детям. Книга жены Уэйна — школьной учительницы, которая тоже была в курсе расследования, дает ему подсказки… Старик Уэйн приезжает к Роналду, такому же старику, как и он сам, и вместе они пытаются вспомнить что-то, что навело бы их на разгадку.

Удастся ли старым детективам вспомнить хоть одну зацепку? Неужели это дело может быть закрыто спустя столько лет?.. Смотреть бесплатно сериал «Настоящий детектив» 3 сезон 5 серию вы сможете с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

