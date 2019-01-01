Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Озабоченные соседи идут на расправу к мусорщику Вударду, который подозрительно часто трется возле их детей. Кажется, убийца ребенка найден… Но действительно ли это он? Спустя 10 лет сыщику Уэйну придется посмотреть в глаза его детям. Книга жены Уэйна — школьной учительницы, которая тоже была в курсе расследования, дает ему подсказки… Старик Уэйн приезжает к Роналду, такому же старику, как и он сам, и вместе они пытаются вспомнить что-то, что навело бы их на разгадку.



Удастся ли старым детективам вспомнить хоть одну зацепку? Неужели это дело может быть закрыто спустя столько лет?.. Смотреть бесплатно сериал «Настоящий детектив» 3 сезон 5 серию вы сможете с подпиской Amediateka на Wink!



Сериал Настоящий детектив 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.