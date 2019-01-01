Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
6-я серия
8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Тома, отца детей, обвиняют в совершенном преступлении. Следователи сомневаются, что дети от него, ведь его жена вела себя далеко не праведным образом. Двоюродный брат Люси, жены Тома, утверждает, что обладает какой-то информацией и пытается шантажировать детективов. Но Том решает разобраться с шантажистом самостоятельно…

Не убьет ли один подозреваемый другого? «Настоящий детектив» – сериал с 2014 года, который захватывает сердца зрителей по сей день. Приятного просмотра 6 серии 3 сезона в подписке Amediateka на Wink!

Сериал Настоящий детектив 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»