Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Тома, отца детей, обвиняют в совершенном преступлении. Следователи сомневаются, что дети от него, ведь его жена вела себя далеко не праведным образом. Двоюродный брат Люси, жены Тома, утверждает, что обладает какой-то информацией и пытается шантажировать детективов. Но Том решает разобраться с шантажистом самостоятельно…



Не убьет ли один подозреваемый другого? «Настоящий детектив» – сериал с 2014 года, который захватывает сердца зрителей по сей день. Приятного просмотра 6 серии 3 сезона в подписке Amediateka на Wink!



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