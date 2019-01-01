Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
8-я серия
8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Разгадка близка. Сыщики пытаются выйти на след одноглазого мужчины, Джулиуса. Они обнаруживают комнату, где эти годы держали Джули. Но кто был ее тюремщиком? Джулиус готов рассказать финал этой истории. Жалеет ли он о том, что сделал?

Удалось ли Джули выбраться из западни? Ведь в полицию поступали звонки с просьбами прекратить поиски. И жива ли девушка?.. «Настоящий детектив» 3 сезон 8 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»