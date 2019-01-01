8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 2
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 3
- 18+65 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 4
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 6
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 7
- 18+73 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
Разгадка близка. Сыщики пытаются выйти на след одноглазого мужчины, Джулиуса. Они обнаруживают комнату, где эти годы держали Джули. Но кто был ее тюремщиком? Джулиус готов рассказать финал этой истории. Жалеет ли он о том, что сделал?
Удалось ли Джули выбраться из западни? Ведь в полицию поступали звонки с просьбами прекратить поиски. И жива ли девушка?.. «Настоящий детектив» 3 сезон 8 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция