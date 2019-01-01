Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Разгадка близка. Сыщики пытаются выйти на след одноглазого мужчины, Джулиуса. Они обнаруживают комнату, где эти годы держали Джули. Но кто был ее тюремщиком? Джулиус готов рассказать финал этой истории. Жалеет ли он о том, что сделал?



Удалось ли Джули выбраться из западни? Ведь в полицию поступали звонки с просьбами прекратить поиски. И жива ли девушка?.. «Настоящий детектив» 3 сезон 8 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!



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