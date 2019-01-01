8.82019, True Detective
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 2
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 3
- 18+65 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 4
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 6
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 7
- 18+73 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 8
О сериале
След выводит сыщиков на священника и мастерицу кукол, а далее тянется к чернокожему мужчине с катарактой. Всплывают и расовые споры. На велосипеде Уилла находят отпечатки пальцев Фредди, подростка из компании, обычно распивающей алкоголь на пустыре. Пожилой Уэйн просит сына о помощи с расследованием. Также он пытается выяснить, что знает телевидение об этом деле.
Что им известно? Вдруг это давно забытое дело всплыло не просто так? Об этом вам расскажет «Настоящий детектив» — 3 сезон 4 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!
Сериал Настоящий детектив 3 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция