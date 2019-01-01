Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 4
Настоящий детектив
3-й сезон
4-я серия
8.82019, True Detective
Детектив, Триллер18+
След выводит сыщиков на священника и мастерицу кукол, а далее тянется к чернокожему мужчине с катарактой. Всплывают и расовые споры. На велосипеде Уилла находят отпечатки пальцев Фредди, подростка из компании, обычно распивающей алкоголь на пустыре. Пожилой Уэйн просит сына о помощи с расследованием. Также он пытается выяснить, что знает телевидение об этом деле.

Что им известно? Вдруг это давно забытое дело всплыло не просто так? Об этом вам расскажет «Настоящий детектив» — 3 сезон 4 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

