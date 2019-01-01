Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

След выводит сыщиков на священника и мастерицу кукол, а далее тянется к чернокожему мужчине с катарактой. Всплывают и расовые споры. На велосипеде Уилла находят отпечатки пальцев Фредди, подростка из компании, обычно распивающей алкоголь на пустыре. Пожилой Уэйн просит сына о помощи с расследованием. Также он пытается выяснить, что знает телевидение об этом деле.



Что им известно? Вдруг это давно забытое дело всплыло не просто так? Об этом вам расскажет «Настоящий детектив» — 3 сезон 4 серия ждет вас в подписке Amediateka на Wink!



Сериал Настоящий детектив 3 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.