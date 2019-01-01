Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
3-я серия
8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
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Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Ночью уже пожилой Уэйн добирается городка, где было совершено преступление, но не помнит, как и зачем там оказался. В комнате девочки найдены загадочные записки. Интервьюер указывает на недочеты в расследовании: якобы полиция не опросила всех жителей 30 лет назад. Но, похоже, у Уэйна тоже остались тайны… призраки прошлого преследуют детектива.

Сможет ли закончить это дело Уэйн? Представляем сериал, который надолго захватит ваше внимание — «Настоящий детектив». 3 сезон, 3 серия ждет вас прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»