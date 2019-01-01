Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Ночью уже пожилой Уэйн добирается городка, где было совершено преступление, но не помнит, как и зачем там оказался. В комнате девочки найдены загадочные записки. Интервьюер указывает на недочеты в расследовании: якобы полиция не опросила всех жителей 30 лет назад. Но, похоже, у Уэйна тоже остались тайны… призраки прошлого преследуют детектива.



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