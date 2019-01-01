8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 2
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 3
- 18+65 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 4
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 6
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 7
- 18+73 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
Ночью уже пожилой Уэйн добирается городка, где было совершено преступление, но не помнит, как и зачем там оказался. В комнате девочки найдены загадочные записки. Интервьюер указывает на недочеты в расследовании: якобы полиция не опросила всех жителей 30 лет назад. Но, похоже, у Уэйна тоже остались тайны… призраки прошлого преследуют детектива.
Сможет ли закончить это дело Уэйн? Представляем сериал, который надолго захватит ваше внимание — «Настоящий детектив». 3 сезон, 3 серия ждет вас прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажё�р
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
�Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция