Святая Джуди (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, Saint Judy
Драма101 мин12+

О фильме

Реальная история адвокатессы Джуди Вуд, которая добилась того, чтобы женщины-мигрантки были защищены законом. Во время работы в миграционной службе Джуди знакомится с делом молодой учительницы из Афганистана, которая сбежала в США от преследования талибов-противников образования для женщин.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Святая Джуди»