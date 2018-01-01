Святая Джуди (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Saint Judy
Драма101 мин12+
О фильме
Реальная история адвокатессы Джуди Вуд, которая добилась того, чтобы женщины-мигрантки были защищены законом. Во время работы в миграционной службе Джуди знакомится с делом молодой учительницы из Афганистана, которая сбежала в США от преследования талибов-противников образования для женщин.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ШХРежиссёр
Шон
Хэниш
- Актриса
Мишель
Монахэн
- ЛЛАктриса
Лим
Лубани
- Актёр
Коммон
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Элфри
Вудард
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- ПКАктёр
Питер
Краузе
- ДПСценарист
Дмитрий
Портной
- ШХПродюсер
Шон
Хэниш
- ПДПродюсер
Пол
Джакони-Биери
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ДТКомпозитор
Джеймс
Т. Сейл