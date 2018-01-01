Святая Джуди (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Реальная история адвокатессы Джуди Вуд, которая добилась того, чтобы женщины-мигрантки были защищены законом. Во время работы в миграционной службе Джуди знакомится с делом молодой учительницы из Афганистана, которая сбежала в США от преследования талибов-противников образования для женщин.



